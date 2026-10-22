Kara Kartal’ın konuğu Palace

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bugün İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyahbeyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ORKUN OYNAMAYACAK

BEŞİKTAŞ'TA kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak. İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.