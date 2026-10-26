Beşiktaş telafi arıyor

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu- lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor.

KALESİNİ KAPATAMADI

SİYAH-BEYAZLILARDA tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor. SİYAH-BEYAZLILAR, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü. Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü. Siyahbeyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı. Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.