Demirel de çare olamadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü'nde Volkan Demirel henüz etkisini gösteremedi. Yeşil-beyazlı ekipte 3.5 yıla iki şampiyonluk sığdıran teknik direktör İsmet Taşdemir'in yerine göreve gelen genç çalıştırıcı kötü gidişe çare olamadı. Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum Futbol Kulübü, 3 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte sadece rakip fileleri iki kez havalandırabilen yeşil-beyazlı Muğla temsilcisi, iki karşılaşmada gol atmayı bir türlü beceremedi. Kalesinde dört gole engel olamadı.

ZORLU BİR PERİYOT BEKLİYOR

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de düşme potasına gerileyen Bodrum'da Volkan Demirel'i ilk yarı bitimine kadar zorlu maçlar bekliyor. Yeşil-beyazlılar, devre sonuna kadar kalan 5 haftada üç zorlu deplasmana çıkacak. Ege ekibi; Samsun, Trabzon ve Beşiktaş ile gurbette zorluk derecesi hayli yüksek maçlar oynayacak. Muğla ekibi bu periyotta Sivas ve Kayseri'yi misafir edecek. Demirel, Samsun'da 5 haftalık galibiyet hasretlerine son vermek istediklerini ifade etti.

1 NUMARALI FORMA YİNE DİOGO SOUSA'NIN

Bodrum'da Gökhan Akkan'ın sakatlığı sonrası kale yine Diogo Sousa'ya emanet edilecek. Yeşil-beyazlılarda sezonun ilk bölümünde kaleyi 3 sezondur takımda olan Sousa korurken, 10'uncu hafta sonunda göreve gelen Volkan Demirel son 3 maçta tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ı ilk 11'de tercih etti. Demirel'in hem Gökhan'ın tam iyileşmemesi hem de Sousa'nın son maçta iyi bir performans göstermesi üzerine tercihini Portekizli'den yana kullanacağı vurgulandı.