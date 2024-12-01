Bodrum FK dağıldı

Son haftalarda yaşadığı büyük çöküşle küme düşme hattına gerileyen Bodrum FK, dün de Samsunspor deplasmanında 3 puan bıraktı: 4-0. 6. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. İlk yarı tek golle geçildi. 46. dakikada Emre'nin sağdan getirdiği topla kale çizgisi önünde buluşan Dimata'nın şutu direğin üstünden auta çıktı. 48. dakikada Bola'nın ortasında ceza sahası içinde Holse'nin şutu önce savunmaya sonra da üst direğe çarpıp, kornere çıktı. 52. dakikada Holse'nin rakipten kaparak attığı ara pasında topla buluşan Marius Mouandilmadji meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 55. dakikada Emre'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, topu kaleci Gökhan'ın üstünden aşırtarak filelerle buluşturdu: 3-0. 72. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Dimata'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 90+3. dakikada Tait'in pasına sert ve düzgün vuran Soner Aydoğdu, kalecinin solundan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. Maç 4-0 sona erdi.