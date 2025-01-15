Cenk Tosun tamam

SÜPER Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda nabız yoklanan Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı. Bu hafta içi oyuncunun takıma katılması beklenirken, resmi olarak imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Ön bölgede rekabeti arttırmak isteyen teknik direktör Volkan Demirel'in daha golcü bir Bodrum FK yaratmak istediği belirtildi.

MOURİNHO ONAY VERDİ

Cenk Tosun ise Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yönetim ile masaya oturarak ayrılmak istediğini belirtmişti. Deneyimli oyuncunun yeşilbeyazlı ekibe transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun onay verdiği iddia edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Cenk, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı vererek beklentilerin altında kalmıştı. Profesyonel kariyerine Frankfurt altyapısında başlayan Cenk, F.Bahçe'nin yanı sıra G.Antep, Beşiktaş, Everton, C.Palace formalarını da terletti. Deneyimli ismin yaklaşık 1.5 milyon Euro piyasa değeri bulunurken, Kanarya ile olan sözleşmesi ise 2026 Haziran ayına kadar sürüyor.

ATTAMAH BOMBASI

SÜPER Lig'de transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanan Bodrum FK, yeni bir isme kanca attı. Yeşil-beyazlı ekibin 30 yaşındaki Ganalı stoper Joseph Attamah'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanan Muğla ekibinin deneyimli oyuncu ile önümüzdeki günlerde temasa geçeceği öğrenildi.