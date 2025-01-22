Hasan Ali Bodrum’da doğru

TRENDYOL Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, yeni bir isim ile temasa geçti. Yeşilbeyazlı ekibin 35 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendiği ifade edildi. Son olarak Zürih forması giyen Jonathan Okita'yı kadrosuna katan ekibin listesinde birçok isim bulunurken, kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istediği kaydedildi. Şu an Kayseri forması giyen deneyimli oyuncu ile temasa geçmek için hazırlanan yönetimin sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren oyuncu için resmi olarak girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 2012- 13 sezonunda beraber oynadığı takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek istediği ve Kaldırım'ın tecrübesine güvendiği belirtildi. Bu sene Kayseri ile 16 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncuyu takıma bir an önce kazandırmak için harekete geçecek yönetimin daha sonra Cenk Tosun transferini sonuçlandırmak istediği kaydedildi. H ğru trans- li kay- gel- Yeşil-beyazlı ekibin Kayserispor forması giyen 35 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile temasta olduğu ve girişimlere başlayacağı öne sürüldü

YEŞİL-BEYAZLILARIN GALİBİYET ÖZLEMİ

Son 1 ayda 3 puanı bir arada göremeyen Bodrum FK'nın galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Son olarak evinde Sivasspor'u 2-0 yenen yeşil-beyazlı Muğla ekibi, bu hafta zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin flaş takımı Eyüpspor ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak Muğla temsilcisinin taraftarının desteğiyle galip gelmek istediği ifade edildi. Zincir kırmak isteyen Bodrum FK'nın kritik karşılaşmaya odaklandığı öğrenilirken, teknik direktör Volkan Demirel'in bu maçı dönüm noktası olarak gördüğü belirtildi.