Bodrumspor evinde perişan!

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.
12. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan ortasında ceza saha içinde Tayfur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada orta sahada topu kazanan Mohammed'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
31. dakikada Okita'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi, ceza sahasında topla buluştu. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
73. dakikada Sipay Bodrum FK, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Fredy'nin ceza sahasına yolladığı ve savunmadan dönen top, Taylan Antalyalı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
79. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Celal Dumanlı, topla ceza sahasına girdi. Celal'in kale önüne doğru yolladığı top, kimse dokunamayınca direğin yanından dışarı çıktı.
82. dakikada orta alanda topa hakim olan Bodrum FK oyuncusu Celustka, Dimitrov'a pas verdi. Dimitrov'un sağ kanattan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Karşılaşmayı İstanbul ekibi 1-0 kazandı.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
SİPAY BODRUM FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed (Dk. 76 Celal Dumanlı), Okita (Dk. 83 Bardhi), Seferi (Dk. 64 Dimitrov), Puscas (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)
İKAS EYÜPSPOR: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba (Dk. 90+2 Hüseyin Maldar), Halil Akbunar (Dk. 61 Yalçın Kayan), Vezo, Emre Mor (Dk. 90+2 Hamza Akman), Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Umut Meraş (Dk. 46 Caner Erkin)
Gol: Dk. 13 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Claro, Dk. 59 Halil Akbunar, Dk. 75 Berke Özer, Dk. 77 Melih Kabasakal, Dk. 77 Ampem, Dk. 89 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor), Dk. 56 Ege Bilsel, Dk. 90+6 Celustka (Sipay Bodrum FK)