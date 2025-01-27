Bodrum nereye!

S üper Lig'de ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, sahasında güçlü rakibi Eyüpspor'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-1. Karşılaşmaya her iki takım da tempolu başladı. 5. dakikada Fredy'nin pasında Puskas'ın şutunda top auta çıktı. 13'te Emre Mor'un sağdan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Tayfur kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 18'de Mohammed kaptığı topla ilerledi. Pas vermek yerine tercihini şut çekerek kullanınca pozisyon eridi. 31'de Okita sol çaprazdan kaleye müthiş bir plase gönderdi. Kaleci Berke topu kornere tokatladı. 37'de Okita'nın kornerinde Puskas'ın kafayı vurdu. Top auta çıktı.

UZATMADA PENALTI BEKLENTİSİ

73'te Okita'nın serbest atışında savunmadan dönen top u Taylan boy pozisyonda topu auta attı. 79'da Celal Dumanlı Claro'dan topu kapıp hızla soldan ceza alanına sokuldu. Ancak topu Okita ile buluşturamayınca Bodrum mutlak golden oldu. 82'de Celuskta'nın uzun pasında Dimitrov sol çaprazdan şut denedi. Top az farkla yandan auta çıktı. 90+6'da Üzeyir arka direğe kesti. Celal rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem penaltı beklentilerine rağmen pozisyona devam dedi. Maçı Bodrum 1-0 kaybetti.

KARTALKAYA UNUTULMADI

GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın faciası unutulmadı. Bodrum Futbl Kulübü'nde futbolcular maç öncesi seremoniye üzerlerinde siyah zemin üzerine Kartalkaya yazılı tişörtler ve 'Başımız sağolsun, Kartalkaya' pankartıyla çıktı. Ayrıca seremonide Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken 90 dakika boyunca tribünler tezahüratlarıyla Bodrum FK'ya büyük destek verdi

DEMİREL'DEN KADROYA AYAR

BODRUM FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, dün Eyüpspor ile oynadıkları maçta ilk on bire ayar çekti. Genç teknik adam berabere kaldıkları bir önceki Antep maçına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Savunmada Ali'nin yerine tercihini Celustka'dan yana kullanan Demirel, ileri uçta Seferi'yi bu kez kanada çekerek Gökdeniz'n yerine Puskas ile oyuna başladı. Yeni transfer Okita ikinci kez on birde şans bulurken, hafta içinde Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Enis Bardhi ise oyuna yedek kulübesinde başladı.

BARDHİ SONRADAN OYUNA GİRDİ

Bardhi, 83. dakikada Okita'nın yerine oyuna girerek ilk kez formayı giydi. Bodrum'da sakatlığı bulunan Haqi Osman kadroda yer almazken Eyüpspor'da ise G.Saray'a transfer olan Ahmed Kutucu, takımdan ayrılan Bruno ve cezalı golcü Thiam dün kadroda yoktu.