Bodrum S.O.S veriyor

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında evinde üst sıralarda yer alan Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum FK, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 16 puanla 16'ncı sırada ateş hattında yer alan yeşil-beyazlılar, 15'inci basamaktaki Konyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı. Muğla ekibinin başında çıktığı 10 lig maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, gösterilen performanstan mutlu ancak alınan skorlardan mutsuz olduklarını dile getirdi. Takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Demirel, "İyi oynuyoruz, Eyüp maçında da iyiydik. Ancak bir türlü sonuca gidemiyoruz. Toplamda 32 kez ceza alanına girip 17 şut çekmişiz. İsabet ise 2 tane. Bunu irdeleyeceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde şu ana kadar İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Okita ile Trabzonspor'dan Kuzey Makedonyalı orta saha Bardhi'yi kadrosuna dahil eden Ege temsilcisinde çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

"DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında Volkan Demirel, "Ara dönemde transfer yapmak kolay değil. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmeliyiz. Yeni transferlerle birlikte daha iyi bir takım olacağız" yorumunu yaptı.