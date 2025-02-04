Bodrum FK’da Demirel gitti, sırada Arslan mı var?

TRENDYOL Süper Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum FK'da kötü gidiş durdurulamayınca ligin ilk yarısında İsmet Taşdemir'in yerine göreve gelen Volkan Demirel dönemi de uzun sürmedi. Sipay Bodrum FK, teknik direktör Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

11 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 11 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen Ege ekibi, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi, düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Bodrum, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü Onvo Antalyaspor ile evinde karşılaşacak yeşil-beyazlı ekip, ligde ise 10 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

LİSTENİN BAŞINDA ERTUĞRUL ARSLAN VAR

Bodrum FK, ligin ilk yarısında üst üste puan kayıplarının ardından sürpriz bir kararla İsmet Taşdemir ile yolları ayırıp aynı gün Volkan Demirel ile anlaşıldığını duyurmuştu. Yeşil-beyazlılarda tekrar yeni hoca arayışı başlarken, gündeme gelen ilk ismin son olarak Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcılığını yapan Ertuğrul Arslan olduğu öğrenildi. Ege temsilcisinin, genç teknik adam ile ilk teması kurduğu ve Arslan'ın da göreve sıcak baktığı ifade edildi.