  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Bodrum FK’da Demirel gitti, sırada Arslan mı var?

Bodrum FK’da Demirel gitti, sırada Arslan mı var?

Düşme hattından bir türlü kurtulamayan yeşil-beyazlılar teknik direktörü ile yolları ayırdı. Süper Lig'deki ilk sezonunda kümede kalma savaşı veren Ege ekibinde Volkan Demirel dönemi de çok uzun sürmedi. 11 maçta 1 galibiyet alabilen genç teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK’da Demirel gitti, sırada Arslan mı var?

TRENDYOL Süper Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum FK'da kötü gidiş durdurulamayınca ligin ilk yarısında İsmet Taşdemir'in yerine göreve gelen Volkan Demirel dönemi de uzun sürmedi. Sipay Bodrum FK, teknik direktör Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

11 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 11 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen Ege ekibi, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi, düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Bodrum, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı. Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü Onvo Antalyaspor ile evinde karşılaşacak yeşil-beyazlı ekip, ligde ise 10 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Bodrum FK’da Demirel gitti, sırada Arslan mı var?

LİSTENİN BAŞINDA ERTUĞRUL ARSLAN VAR

Bodrum FK, ligin ilk yarısında üst üste puan kayıplarının ardından sürpriz bir kararla İsmet Taşdemir ile yolları ayırıp aynı gün Volkan Demirel ile anlaşıldığını duyurmuştu. Yeşil-beyazlılarda tekrar yeni hoca arayışı başlarken, gündeme gelen ilk ismin son olarak Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcılığını yapan Ertuğrul Arslan olduğu öğrenildi. Ege temsilcisinin, genç teknik adam ile ilk teması kurduğu ve Arslan'ın da göreve sıcak baktığı ifade edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA