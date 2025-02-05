Bodrum FK’da teknik trafik

Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a da 3-1 yenilip kümede kalma yolunda ağır yana alan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör arayışları hızlı bir şekilde başladı.

Konyaspor yenilgisinin ardından İsmet Taşdemir'den sonra takımı bu sezon çalıştıran ikinci teknik direktör olan Volkan Demirel ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yeşil-beyazlıların Tamer Tuna ve Ertuğrul Aslan'ı listesine aldığı ifade edildi. Ayrılık sonrası Bodrum FK taraftarları sosyal medya hesaplarından yönetime çağrı yaparak Tamer Tuna'nın takımın başına getirilmesini talep etti. Futbolseverler Tamer Tuna'nın Bodrum'da yaşadığını ve maçları sürekli takip ettiğini belirtti.

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ ARSLAN

Yönetimin ise son olarak Borussia Dortmund'da ayrılmadan önce teknik direktör Nuri Şahin'in yardımcılığını yapan eski futbolcu Ertuğrul Arslan'ı göreve getirmeyi düşündüğü ifade edildi. Futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak Antalyaspor altyapısında teknik adamlık kariyerine başlayan 45 yaşındaki Arslan, Antalya Kemerspor'da teknik direktör olarak çalıştı. Daha sonra Nuri Şahin'in hem Antalyaspor'da hem de Borussia Dortmund'ta yardımcılığını üstlenen Ertuğrul Aslan'ın da Bodrum FK'nın teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

3 YIL DEĞİL 3 AY KALDI

3 Kasım 2024'te Bodrum FK teknik direktörlüğüne gelirken 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Volkan Demirel'in Bodrum macerası 3 yıl değil, 3 Şubat 2025 itibariyle yolların ayrılmasıyla tam 3 ay sürdü. Volkan Demirel sözleşme imzalarken Bodrum FK başkanına, "Sözleşme 3 yıl sürecek, değil mi Başkanım?" demiş, Başkan Fikret Öztürk de "Umarım daha uzun süreli olur" demişti.