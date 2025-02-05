Bodrum’un rakibi Antalya

SÜPER Lig'deki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da hakem Buğra Taşkınsoy'un çalacağı düdükle başlayacak. Yeşil-beyazlılar 5. tur karşılaşmasında deplasmanda Kastamonuspor'u 6-1'lik skorla geçerken adını gruplara yazdırmayı bilmişti. Yeşil-beyazlılar, grupta ilk müsabakasında ise deplasmanda Kırklarelispor'la 4-4 berabere kalmıştı. Rakip Antalyaspor ise evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti.

MORAL KAZANMAK İSTİYOR

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada sahadan üstün taraf olarak ayrılamayan Bodrum Futbol Kulübü bugün kazanarak moral kazanmak istiyor. Yeşilbeyazlı Muğla ekibi Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.