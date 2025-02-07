Keny bombası

SÜPER Lig'de zor günler geçiren Bodrum FK, bir yandan teknik direktör arayışına devam ederken, bir yandan da transfer yapmanın peşinde. Yeşil-beyazlı kurmayların hücum hattını güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Muğla ekibinin Başakşehir forması giyen Philippe Keny'i istediği iddia edildi. Geçen sene devre arasında ve bu sezonun başında Göztepe'nin de gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcuyu Bodrum FK'nın kiralık olarak kadroya katmak istediği ileri sürüldü. Futbola Tours'da başlayan Senegalli forvet oyuncusu, sırasıyla Chateauroux ve Bandırmaspor formalarını giydikten sonra Başakşehir'e transfer oldu. Son üç sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten Keny'nin de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların da bunu avantaja çevirmek ve oyucuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kariyerinde 182 karşılaşmaya çıkan Philippe Keny, bu müsabakalarda rakip ağları 31 kez havalandırırken, 14 kez de gol pası verdi. Oyuncuyla ilgili son temasları kurmak için İstanbul'a giden Bodrum'lu kurmayların önümüzdeki günlerde transferi netleştirmesi bekleniyor.