Derbide kazanan yok

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, Ege derbisinde kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK ile deplasmanda golsüz berabere kaldı: 0-0.10. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, Matsuki'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya gitti. 28'de sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında, topla ceza sahasına giren Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından dışarıya çıktı. 41'de sağ kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi topu Puscas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.

2. YARIDA DA GOL OLMADI

49'da gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan Dennis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı. 55'te sol kanatta topla buluşan Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 56'da hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında Okita'nın vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. 64'te gelişen Göztepe atağında Ahmed Ildız'ın vuruşunda kaleci Diogo Sousa topa hakim oldu. Maç 0-0 sona erdi.

DENNİS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Göztepe, maçın son anlarında sakatlık şoku yaşadı. anlarında Dennis şoku yaşandı. İkinci yarını ortalarında da sağ Bodrum'a altı eksikle gelen sarı-kırmızılılarda maçın son arka adalesini tutan yıldız futbolcu, 90. dakikada kendini yere bıraktı ve kalkamadı. 90+1'de Dennis'in yerine oyuna Furkan dahil oldu.

HOCALARDAN 4 DEĞİŞİKLİK

BODRUM FK Teknik Direktörü Jose Morais, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı ilk müsabakada geçen hafta Konyaspor karşısında sahaya çıkan 11'e kıyasla Göztepe maçında 4 değişiklik yaptı. Morais, Üzeyir'in yerine Ali'yi, Ege'nin yerine Cenk'i, Mohammed'in yerine Bardhi'yi, Celal'in yerine Puşcaş'ı 11'de başlattı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynanan Alanyaspor maçındaki 11'i Bodrum FK karşısında değiştirdi. Stoilov, Alanya maçındaki 11'den farklı olarak Koray yerine Ogün'ü, Tijanic'in yerine Dennis'i, Juan'ın yerine Ahmed'i, Romulo'nun yerine Matsuki'yi sahaya sürdü.

TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

Bodrum FK ile Göztepe arasında oynanan Ege derbisinde iki takımın taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlere akın akın gelen yeşil-beyazlı taraftarlar marşlar ve bestelerle takımı ateşlemek için bir saniye susmadı. Göz-Göz destekçileri ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Maç boyunca takımı desteklemek için bir saniye susmayan sarı-kırmızılılar, itici güç oldu.