Bodrum’da Puşcaş farkı

TRENDYOL Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Bodrum FK'da Rumen golcü George Puşcaş farkını konuşturmaya devam ediyor. Sezon başında Bari'den transfer edilen 28 yaşındaki santrafor, yeşil-beyazlı ekibin en önemli silahları arasında. Muğla ekibi bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, Puşcaş da takımı ayağa kaldırıyor. Son oynanan Başakşehir maçında fileleri havalandıran tecrübeli golcü, takımının aylar sonra 3 puan almasında başrol oynarken gol sayısını da 9'a yükseltti.

13 GOLE DİREKT KATKI

GEORGE Puşcaş, attığı gollerin yanı sıra 4 asist ile yıldızını parlatırken, Bodrum'un bu sezon attığı 29 golün 13'üne direkt katkı sundu. Sezon başında teknik direktör İsmet Taşdemir'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu dönemde sürekli forma şansı bulan Puşcaş, Volkan Demirel'in dümene geçmesiyle bir süredir maça yedek başlıyordu. Portekizli teknik adam Jose Morais'in başa geçmesiyle yeniden forma şansı bulmaya başlayan George Puşcaş'ın gelecek haftalarda Bodrum FK'ya önemli katkılar sunması bekleniyor.

YEŞİL-BEYAZLILAR SERİ PEŞİNDE

JOSE Morais yönetiminde Başakşehir galibiyetiyle çıkışa geçen Bodrum FK, Cuma günü evinde bir başka kritik maçta Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Bu sezonun ilk devresinde Hatay ve A.Demirspor'u yenerek 2'de 2 yapan Muğla ekibi, bu kez de Hatayspor'u yenerek seri yakalamak istiyor. 20 puanla 17. sırada bulunan Bodrum, 23 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak haftalardır ateş hattından çıkamamıştı. Başakşehir galibiyetinin motivasyonuyla Hatay'ı yenmek isteyen Muğla ekibi kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.