Bodrum duvar ördü

TRENDYOL Süper Lig'de İsmet Taşdemir ve Volkan Demirel yönetiminin ardından Portekizli Jose Morais'in göreve gelmesiyle kendini bulan Bodrum FK, savunmada dişlileri sıktı. Morais döneminde son 3 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, yine aynı periyotta kalesini gole kapatarak kalesine adeta duvar ördü. 0-0 berabere kaldığı Göztepe karşılaşmasının ardından, Başakşehir ve Hatayspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetlerde rakip hücumculara geçit vermeyen yeşil-beyazlılar, savunmada kadro istikrarını bozmamasının ödülünü aldı. Jose Morais göreve geldiğinden itibaren kaleci Sousa ile savunma hattındaki Celutska, Ajeti, Ali Aytemur ve Cenk 4'lüsünü hiç bozmadı.

MORAIS'LE İSTIKRARI YAKALADI

Morais gelene kadar müdafaa bölgesi adeta yap-boz tahtasına dönerken, Portekizli çalıştırıcı ile geri dörtlü ve kaleci pozisyonunda uyum yakalandı. Ege temsilcisi önümüzdeki hafta sonu ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u da yenerek çıkışını devam ettirmek ve rakiplerin alacağı sonuca göre haftalar sonra ateş hattından kurtulmak istiyor.