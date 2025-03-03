  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Bodrum FK Bodrum FK sevinmedi

Bodrum FK sevinmedi

Yeşil-beyazlılar son sıradaki Adana Demirspor’a diş geçiremezken 1 puana razı oldu. Ateş hattından çıkmak için fırsatı değerlendireyen Ege ekibi kalan maçlara odaklandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK sevinmedi

SÜPER Lig'deki ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, deplasmanda son sıradaki Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak evine buruk döndü. Adana ekibi karşısında karşısında yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan yeşil-beyazlı ekip, 1 puana razı olurken Bodrum FK, kolay gibi görünen karşılaşmada 2 puan bırakma üzüntüsü yaşadı. Teknik direktör Jose Morais önderliğinde çıktığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Bodrum FK, bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı. Adana Demirspor karşısında 7-8 pozisyon yakaladıklarını dile getiren Morais, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Savunmada iyiyiz, hücumda son vuruşları çalışmamız lazım. Bitiriciliği artırabilirsek daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Bodrum FK sevinmedi

BU SEZON İLKİ BAŞARDI

ADANA Demirspor deplasmanından 1 puanla dönen Bodrum FK bu sezon ilki başardı. Bu sene oynadığı karşılaşmalarda en fazla üst üste 3 maç rakiplerine boyun eğmeyen yeşilbeyazlılar, serisini geliştirdi. Göztepe ve Adana Demir ile berabere kalan, Başakşehir ve Hatayspor'u yenmeyi başaran Ege ekibi bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA