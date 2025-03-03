Bodrum FK sevinmedi

SÜPER Lig'deki ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, deplasmanda son sıradaki Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak evine buruk döndü. Adana ekibi karşısında karşısında yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan yeşil-beyazlı ekip, 1 puana razı olurken Bodrum FK, kolay gibi görünen karşılaşmada 2 puan bırakma üzüntüsü yaşadı. Teknik direktör Jose Morais önderliğinde çıktığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Bodrum FK, bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı. Adana Demirspor karşısında 7-8 pozisyon yakaladıklarını dile getiren Morais, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Savunmada iyiyiz, hücumda son vuruşları çalışmamız lazım. Bitiriciliği artırabilirsek daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.

BU SEZON İLKİ BAŞARDI

ADANA Demirspor deplasmanından 1 puanla dönen Bodrum FK bu sezon ilki başardı. Bu sene oynadığı karşılaşmalarda en fazla üst üste 3 maç rakiplerine boyun eğmeyen yeşilbeyazlılar, serisini geliştirdi. Göztepe ve Adana Demir ile berabere kalan, Başakşehir ve Hatayspor'u yenmeyi başaran Ege ekibi bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.