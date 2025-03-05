Bodrum’a gidiyormuş!

TRENDYOL Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla küme düşme hattından çıkan Sipay Bodrum FK için bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Carlos Cuesta'nın, Cim- Bom'a imza atmadan önce Bodrum FK ile prensipte anlaştığı ortaya çıktı. Devre arasında yeşil-beyazlıları çalıştıran Teknik Direktör Volkan Demirel'in, 25 yaşındaki defans oyuncusunu devre arasında Bodrum FK'ya getirmek istediği kaydedildi. Menajer Erdinç Şehit'in, Kolombiyalı stoper için Genk ile görüşmeler yaptığı ve Belçika ekibinin satın alma opsiyonlu kiralamaya hazır olduğu dile getirildi.

HEDEFTEKİ İSİM OLDU

ANCAK genç teknik patron Demirel görevden alınınca Cuesta'nın Bodrum'a transferinin askıya alındığı öğrenildi. Bodrum FK'da Demirel'le yolların ayrılmasından 3 gün sonra ise 25 yaşındaki stoper, 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Genk'ten transfer edildi. Son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten 4 dakika sonra acemice bir penaltı yapan Cuesta, hedefteki isim haline geldi.

SAVUNMADA CELUSTKA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

BODRUM FK'nın son oynadığı Adana Demirspor maçında ilk on birde oyuna başlayan Ondrej Celuskta, sarı-kart cezalısı durumuna düştü. Adana'ya 3 sarı kartla giden Çek defans oyuncusu, bu hafta Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Celustka'nın yerine genç Ege'nin görev alması bekleniyor.