Bodrum’un tek derdi gol

Trendyol Süper Lig'de haftalar sonra kendisini düşme hattının üstüne atan Bodrum FK, gol sorununa bir türlü çare bulamıyor. 19 takımlı ligde 17 golle en az gol atan takım durumunda olan yeşil-beyazlılar, deplasman, iç saha ve golsüz geçen maçlar sıralamasında da kötü grafiği ile dikkat çekiyor. Ege ekibi dış sahada oynadığı 13 mücadelede sadece 7 kez rakip fileleri sarsarak evinden uzakta en az gol atan takım unvanını alırken sahasında ise 12 karşılaşmada 10 gol kaydederek yine ilk sırada yer aldı.

ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMIYOR!

Bodrum FK bu sezon oynadığı toplam 25 karşılaşmanın 14'ünde de gol sevinci yaşayamazken bu kulvarda da zirveyi kaptırmadı. Yeşil-beyazlılar içeride ve dışarıda 7'şer maçını boş geçti. Bodrum'u 25 mücadelede 12 kez gol sevinci yaşayamayan Sivasspor takip ederken, 3. sırada 25 maçta 11 maçla Adana Demirspor, 4. sırada da 25 randevuda 10 maçla Antalyaspor takip ediyor. Golsüz eşitlikle sona eren son Adana Demir maçında Puscas, Okita ve Dimitrov ile net fırsatları değerlendiremeyen Bodrum'da teknik direktör Jose Morais, gol sorununa çare arıyor.