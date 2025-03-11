Morais’in jokeri Fredy

SIPAY Bodrum FK'nın Süper Lig'de kurtuluş ateşini yakan Portekizli teknik adam Jose Morais, göreve geldiğinden bu yana Fredy'den vazgeçmiyor. Morais, ligde 5 maçlık namağlup serisi yakaladığı dönemde Angolalı futbolcuya tüm maçlarda 11'de görevlendirip, hiç oyundan çıkarmadı.

Deneyimli hoca, tecrübeli futbolcuyu bu süreçte joker gibi kullandı. Afrika kökenli oyuncu, ön libero, 10 numara, sağ ve sol açık bölgelerinde görev aldı. Yeşil-beyazlıların kaptanı, Adana Demir ve Başakşehir maçlarında sağ açık, Göztepe önünde ön libero, Hatayspor karşısında da 10 numara mevkilerinde şans buldu.

BU SEZON IKINCI GOLÜNÜ ATTI

Son oynanan Kasımpaşa müsabakasında da sol kanatta süre alan Fredy, attığı tek golle takımına 3 puanı getirmeyi başardı. Bu sezonki ilk golünü eski takımı Antalyaspor'a atan Angolalı oyuncu, kalan haftalarda takımının yine en önemli kozlarından olacak. Yeşil-beyazlı Muğla temsilcisi gelecek hafta pazartesi günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında da yükselen formunu devam ettirip, düşme hattından uzaklaşmak istiyor.