Bodrum FK kritik dönemde

SÜPER Lig'de son beş maçtan 3 galibiyet çıkarmasına rağmen düşme potasından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü'nü önündeki süreçte zorlu maçlar bekliyor. Ligde son Kasımpaşa galibiyeti sonrası 27 puanla düşme potasının en tepesinde konumlanan Muğla ekibi, sıradaki 6 karşılaşmanın 3'ünü şampiyonluk ve Avrupa yarışı veren ekiplerle oynayacak. Yeşil-beyazlılar, Rize ile deplasmanda karşılaştıktan sonra zirve takipçisi F.Bahçe'yi sahasında konuk edecek. Daha sonra tehlike bölgesine yakın olan Alanya (31) ile gurbette oynayacak Bodrum, Antalya ile taraftarının önünde karşılaşacak.

ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Altı haftalık sürecin son iki maçı ise oldukça yeşil-beyazlılar için oldukça kritik maçlara sahne olacak. Lider Galatasaray ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak olan yeşil-beyazlı- Muğla temsilcisi, ardından ligde şuan 50 puanla üçüncü sırada yer alan Samsun'u, Bodrum'da ağırlayacak. Teknik direktör Jose Morais ile çıkışa geçen Bodrum bu altı karşılaşmada büyük ölçüde kaderini çizecek.