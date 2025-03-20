Zirveye diş geçiremiyor

SON 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik bir performans göstererek milli takım arasına düşme hattının 3 puan üstünde giren Sipay Bodrum FK, üst sıralardaki takımlara diş geçiremiyor. Yeşil-beyazlılar, ligde ilk 7 sıradaki takımlara karşı galibiyet alamadı. Yeşil-beyazlılar ilk 7'deki takımlara karşı 8 yenilgi, 2 beraberlik bir performans sergiledi. Ege temsilcisinin üst sıralardaki takımlara karşı aldığı sonuçlar şu şekilde: Galatasaray (0-1), Fenerbahçe (0-2), Samsun (0-4), Beşiktaş (1-2), Göztepe (0-2, 0-0), Eyüpspor (1-4, 0-1), Gaziantep FK (0-1, 0-0).

SOUSA YILDIZLAŞIYOR

YEŞİL-BEYAZLILAR küme düşme hattında yer alan 4 takımlardan ise 14 puan topladı. Öte yandan Muğla temsilcisinin Portekizli kalecisi Diego Sousa, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır'dan sonra en çok gol yemeden maç tamamlayan file bekçisi oldu.