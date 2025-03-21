Bodrum’da Fener’e yasak

MİLLİ Takım arasından sonra 28 Mart cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Ege temsilci Sipay Bodrum FK'nın zorlu maçı öncesi rakip takımın taraftarlarına kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, 29. haftada oynanacak Bodrum FK-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir tribünlere seyirci alınmayacağını duyurdu. İki eski dost Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho ile Mourinho'nun yıllarca yardımcılığını yapmış yeşil-beyazlıların teknik patronu Jose Morais'in karşı karşıya geleceği mücadelede iki taraf da 3 puan için sahaya çıkacak.

SİVASSPOR MAÇINDA DA YOK

Yaklaşık 300 kişilik misafir tribün kontenjanı bulunan Muğla temsilcisi, böylece sadece kendi taraftarına bilet satabilecek. Fenerbahçe'nin 31. haftada konuk olacağı Sivasspor maçına da deplasman yasağı geldiği öğrenildi. Bodrum'un ligin ilk yarısında Galatasaray'ı ağırladığı karşılaşmada deplasman bilet fiyatları 2 bin 500 TL'ten satışa çıkmıştı.