Bodrum yaralı Fener havalı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK taraftarı önünde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-2 yenildi. 5'te kafalardan seken topu, son olarak Skriniar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. 30'da Brazo'nun ceza sahasına yolladığı topu Talisca uzaklaştırdı. Devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarı sonucu pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda topun Talisca'nın eline çarptığına karar veren Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 31'de Puşcaş, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 32'de En-Nesyri'nin arka direğe pasında Oğuz topu ağlara gönderdi: 1-2.

FARK İLK YARIDA AÇILDI

36'da İrfan Can Kahveci'nin ortasında Rüzgar'dan seken topu Szymanski ağlarla buluşturdu: 1-3. 44'te Erkan'ın, Mert Müldür'e hareketinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 45'te Talisca, topu ağlara gönderdi: 1-4. 85'te sağ taraftan Üzeyir'in arka direğe ortasında Mohammed, kafayla pasını Fredy'ye aktardı. Fredy'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-4. Bodrum FK karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

YEŞİL-BEYAZLILARDA SERİ SONA ERDİ

BODRUM FK'nın 6 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında sona erdi. Rakibine diş geçiremeyen ve sahadan puansız ayrılan yeşil-beyazlılar, yaklaşık bir buçuk aylık iyi performansına nokta koydu. Geride kalan süreçte Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle 6 maçta 3 galibiyet ve 3 de beraberlikle önemli puanlar alan ve gol de yemeyen Ege ekibi, İstanbul temsilcisi karşısında fren yaptı.

RÜZGAR İLK MAÇINA ÇIKTI

BODRUM FK'da Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı. Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı. Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

İKİ JOSE DE DEĞİŞTİRDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, son oynanan Ç.Rizespor karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'i Fenerbahçe karşılaşmasında değiştirdi. Morais, Rize maçından farklı olarak Kanarya karşısında 4 değişiklik yaparken, kalede sakatlığı bulunan Diogo Sousa'nın yerine 18 yaşındaki Rüzgar'ı, Ajeti'nin yerine Herelle'yi, Fredy'nin yerine Okita'yı, Bardhi'nin yerine Puşcaş'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise son oynanan Samsunspor karşılaşmasında görev verdiği ilk 11'i Bodrum FK karşılaşmasında değiştirdi. Kadroda 5 değişiklik yapan Mourinho, kalede Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ı, Djiku'nun yerine Yusuf'u, Fred'in yerine Szymanski'yi, Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci'yi, Dzeko'nun yerine En- Nesyri'yi tercih etti.