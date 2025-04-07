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Bodrum FK pes etmiyor

Lige tutunma mücadelesi veren Ege ekibi, dün Alanyaspor’u tek golle geçip üç puanı kaptı. Geçen hafta evinde F.Bahçe'ye mağlup olan Ege temsilcisi, kendisi gibi kümede kalmak için çaba sarf eden rakibini 81. dakikada Ali Aytemur'un golü ile geçti. Bodrum bu sonuçla kendini barajın üzerine attı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK pes etmiyor

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde F.Bahçe'ye yenilen Bodrum FK, Alanyaspor deplasmanında tek golle 3 puanı kaptı: 0-1. 21. dakikada Richard'ın pasında Cordova'nın şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı. 26'da Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena'nın şutunu kaleci Sousa kurtardı. 39'da sol kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası dışından içeriye gönderdiği ortada topa yükselen Vilhena'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOLÜ BULDU

62. dakikada Bodrum FK'nın sağ taraftan gelişen atağında son çizgide topla buluşan Seferi Balkovec'i geçerek yaptığı vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 67. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan gelişen atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla üstten dışarı çıktı. 81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol taraftan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşu ağları havalandırdı: 0-1. Mücadele Bodrum Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bodrum FK pes etmiyor

ALİ AYTEMUR İLK GOLÜNÜ ATTI

Bodrum FK'nın savunma oyuncusu Ali Aytemur, bu sezonki ilk golünü kaydederken bu gol yeşil-beyazlılara büyük sevinç yaşattı. Kariyerinin en kritik gollerinden birini atan Ali, en son geçen sezon 2 Aralık 2023'te Şanlıurfaspor filelerini sarsmıştı. Ali Aytemur bu sezon 28 maçın tamamında da 11'de sahaya çıkarken takımda görev yapan tüm teknik adamların değişmez oyuncusu oldu.

Bodrum FK pes etmiyor

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA GOL YEMEDİ

SİPAY Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0'lık skorla devirerek adeta fabrika ayarlarına döndü. Dış sahada oynadığı son 4 lig karşılaşmasında yenilmeden 10 puan toplayan Jose Morais'in ekibi ayrıca bu 4 karşılaşmalık periyotta kalesini gole kapattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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