Bodrum FK uygun adım

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Bodrum Futbol Kulübü kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıkışa geçen Muğla ekibi, son maçında en ciddi rakibi Alanya'yı deplasmanda 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Kritik galibiyetin ardından 33 puana yükselen Bodrum FK yeniden düşme hattından çıktı. Diğer önemli rakibi Sivasspor'un da berabere kaldığı haftayı avantajlı bitiren yeşilbeyazlılar 30'uncu hafta sonunda 14'üncü sıraya yükseldi. Bodrum FK, 31 puanı bulunan Alanyaspor ve Sivasspor'a 2 puan fark atarken, 33 puanlı Kayserispor'un da averajla önüne geçmiş oldu.

SON 8 KARŞILAŞMADA 17 PUAN

Bodrum FK, Portekizli teknik patronu Jose Morais döneminde çıktığı 8 maçta 17 puan topladı. Bu periyotta Göztepe ve Adana Demirspor'la golsüz berabere kalıp, yalnız Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilen Ege ekibi, Başakşehir, Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Bodrum Futbol Kulülü, Fenerbahçe maçı dışında oynadığı 7 maçta hiç gol yemedi. Morais döneminde tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayan Bodrum FK, Trabzonspor'a deplasmanda uzatma dakikalarında 3-2 yenilerek yarı finalin de kapısından döndü.

'MUTLUYUZ AMA İŞİMİZ BİTMEDİ'

PORTEKIZLI teknik direktör Jose Morais, Alanya maçı sonrası temkini elden bırakmadı. Alanya önünde çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Morais, "Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman bazı anlarda oyunu kontrol edebilirdik ama büyük bölümünde Alanyaspor daha üstün olan taraftı. İkinci yarıda değişiklikle oyunun kontrolünü biraz daha ele aldık. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik. Bunun üzerinde zaten çalışıyorduk. Bu şekilde de golü bulmak bizim için önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz ama henüz işimiz bitmedi" diye konuştu.