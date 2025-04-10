Bodrum’da Portekiz rüzgarı

Beşiktaş'ta başarılı performanslar göstermeleri sebebiyle Portekizli oyuncular Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa ve Hugo Almeida üçlüsü 'Portekiz

Çetesi' lakabı ile anılırken, bu sezon da Bodrum FK'da benzer bir 'Portekizli Rüzgarı' esiyor. Süper Lig'de sezonun 23. haftasında teknik direktörlük görevine gelen Portekizli Jose Morais ile birlikte yeşil-beyazlıların adeta çehresi değişti.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş'ın da 'Portekiz Çetesi'nin üyelerinden olan Hugo Almeida, vatandaşı Morais'in yardımcı antrenör ekibinde Ege temsilcisinin müthiş çıkışında aktif rol aldı.

FUTBOLCULARA DA YANSIDI

Ayrıca Morais'in teknik kadrosunda bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu Dimas, yine Portekizli yardımcı antrenör Miguel Teixera ve kaleci antrenörü Paulo Santos, 'Portekiz Rüzgarı'nın Bodrum'da yaşanmasında büyük etki etti.

Bu pozitif etki, Portekizli futbolcular Sousa, Brazao ve Portekiz vatandaşlığı da bulunan Fredy'ye olumlu etki etti. Ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan yeşil-beyazlılar, son 8 maçta 17 puan toplayarak ateş hattının 3 puan üzerine çıkmayı başardı.

FREDY PATLAMA YAPTI

Morais gelmeden önce Gökhan Akkan ile kaleyi paylaşan Sousa, Portekizli çalıştırıcının gelişiyle cezalı olduğu F.Bahçe mücadelesi hariç tüm karşılaşmalarda görev aldı. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Samsunspor ve Fenerbahçe ile birlikte kalesini 12 maçta kapatarak, gol yemeden en çok maç tamamlayan takımlardan biri konumuna geldi. 26 yaşındaki kaleci yükselen performansıyla Portekizli dokunuşundan nasibini aldı.

Angola ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Fredy, Morais'in hocalık koltuğuna oturmasıyla performansını ikiye katladı. Son 4 maçta 3 gol atan tecrübeli orta saha, Muğla temsilcisinin saha içindeki beyni oldu. İsmet Taşdemir ve Volkan Demirel döneminde fazla forma şansı bulamayan Brazao da son 3 lig maçının 2'sine 11'de başladı ve kalan haftalarda takımın gizli kozlarından biri olacağının sinyalini verdi.

BODRUM, GURBETTE PUANLARI KAPTI

SÜPER Lig'de 33 puanla 14'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, son haftalarda gurbette çok kritik puanları hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlılar son 6 deplasman maçının 3'ünü kazanmayı başarırken, 2 beraberlik ve tek yenilgi aldı.

MORAİS ESKİ TAKIMINA KARŞI

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda önemli rakiplerinden Alanyaspor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Bodrum FK, cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçına odaklandı. Sahaya yine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak yeşil-beyazlılar hazırlıklarını sürdürürken, Portekizli teknik direktör Jose Morais Antalyaspor'da 2015-2016 sezonunda çalıştığını hatırlattı.

Morais, "Antalyaspor ile karşılaşmak benim için özel bir duygu. Orada güzel anılarım var. Antalyaspor'un bu sezon almış olduğu sonuçlardan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim, iyi bir yolda gidiyorlar. Ancak biz rekabet içindeyiz. Antalyaspor karşısında da elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız" dedi.