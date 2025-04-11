Bodrum FK’dan biletlere indirim

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak ve ligdeki yerini güvence altına almak isteyen Bodrum FK'da cumartesi günü evinde oynayacağı kritik Antalyaspor karşılaşması öncesinde biletlerde büyük indirime gidildi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Bodrum İlçe Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yeşilbeyazlılar, Fenerbahçe maçında 5 bin TL'ye satışa çıkan maraton ve 2 bin 500 TL olarak belirlenen kale arkası tribün biletlerinin fiyatını 48 TL'ye indirdi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Taraftarların da son haftalarda çıkışa geçip ligde kalma yolunda büyük adımlar atan takımlarını yalnız bırakmamak adına biletlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Bodrum Futbol Kulübü, Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu periyotta 17 puan toplayan Ege temsilcisi, 31'inci haftaya 33 puanla 14'üncü sırada girdi.

BÜYÜK ELEŞTİRİ TOPLAMIŞTI

Fenerbahçe maçı öncesinde belirlenen yüksek fiyatlar, taraftarlar arasında büyük bir tepkiye yol açmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda taraftarlar yönetimi bu kararları gözden geçirmeye çağırdı ve "Fenerbahçe'nin stadı değil, Bodrumspor'un maçları oynanıyor. Bu kadar yüksek bilet fiyatları, taraftarın takıma olan bağlılığını zedeler" gibi yorumlar geldi. Taraftarların bu fiyatların sporun ruhuna aykırı olduğunu ve Bodrumspor'a olan ilgiyi azaltabileceğini vurgulamasının ardından yönetim de hemen harekete geçti ve büyük bir jest yaptı.

BODRUM PUŞCAŞ'A GÜVENİYOR

TRENDYOL Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında kazanarak kümede kalma yolunda çok önemli bir adım atan ve umutlarını güçlendiren Bodrum FK, bu hafta oynanacak kritik Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Morais zorlu maçın ilk 11'ini kafasında oluştururken, yeşil-beyazlıların en önemli silahı George Puşcaç olacak. Bu sezon çok kritik gollere imza atarak takımına altın değerinde puanlar kazandıran 29 yaşındaki forvet, gollerini Antalyaspor maçında da sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu Başakşehir deplasmanında son dakikalarda attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren Rumen golcü, iç sahadaki Hatayspor maçında da tek golün sahibiydi. Bu sezon 27 maçta forma giyen tecrübeli golcü, 8 gol atarken bir de asist yaptı. Puşcaş, kalan haftalarda 5 gol daha atması halinde kariyer rekorunu da kırmış olacak. 2019-2020 sezonunda İngiltere Championship'te Reading forması giyen Puşcaş, o sezon 12 gol atmayı başarmıştı. Rumen golcü hem kendi rekorunu kırmak, hem de Bodrum FK'yı ligde tutmak istiyor.

YEŞİL-BEYAZLILARDA CELAL GERİ DÖNDÜ

TRENDYOL Süper Lig'de yakaladığı çıkışla ateş hattından kurtulan Bodrum FK'da Celal sevinci yaşanıyor. Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat geçiren ve bir süredir sahalardan uzak kalan yeşil-beyazlı ekibin sembol ismi Celal Dumanlı, takımla birlikte çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren Celal, önce bireysel olarak çalışmalarına başladı ardından takıma katılarak geri döndü. Profesyonel kariyeri boyunca Bodrum FK forması giyen deneyimli oyuncu bu sene 17 kez yeşil-beyazlı formayı sırtına geçirdi.