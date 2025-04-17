Bodrum kritik virajda

BODRUM FK'yı önümüzdeki 6 hafta zorlu bir fikstür bekliyor. Hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Muğla ekibi, daha sonraki hafta taraftarının önünde Samsunspor ile kapışacak. Sonraki hafta gurbette Sivasspor ile oynayacak yeşil-beyazlılar, daha sonra 12. adamın desteğiyle Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Bir sonraki hafta deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek Muğla temsilcisi, ligin son maçında Beşiktaş ile oynayacak.

Bu kritik 6 maçtan toplayacağı puanlarla lige tutunmak isteyen Bodrum FK, son haftalarda yakaladığı çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Morais, zorlu bir mücadele olacağını söyleyerek, "G.Saray, bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var." dedi.

"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"

Ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirten Jose Morais, "Galatasaray karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.