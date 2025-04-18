Bodrum ilk peşinde

Süper Lig'de teknik direktör Jose Morais yönetiminde yaptığı çıkışla tehlike hattının üzerinde yer alan Bodrum Futbol Kulübü, bugün lider Galatasaray önünde ilki başarmaya çalışacak. Ligde tarihinin ilk sezonunu geçiren Bodrum ekibi, 4 büyük rakibiyle oynadığı maçlarda henüz puan dahi alamadı. Fenerbahçe'ye ilk yarıda deplasmanda 2-0 yenilen Bodrum, evindeki rövanşı 4-2 kaybetti. İlk yarıda Trabzonspor'a dış sahada 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, devrenin son haftasında Beşiktaş'a yine deplasmanda 2-1 teslim oldu. Sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan Galatasaray karşılaşması ise 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle bitti. Muğla ekibi Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de Trabzon'a uzatmada 3-2 yenilmişti.