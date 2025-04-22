Bodrum FK’da Sousa hamlesi

SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, iç transfere yoğunlaştı. Yeşil-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek başarılı kalecisi Diogo Sousa'yı elden kaçırmamak için elini çabuk tutacak. Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan yeşil-beyazlıların kalesini koruyan, bu sezon da özellikle vatandaşı Jose Morais'in takımın başına geçmesiyle performansı zirve yapan Portekizli eldiven için talipliler artmaya başladı.

Bodrum FK yöneticilerinin, mayıs ayı sonunda sözleşmesi bitecek Sousa'nun sözleşmeni uzatmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, geçen hafta sonu deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında 11 kurtarış yaparak taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Portekizli eldivene şimdiden yurt içinden talipler gelmeye başlarken, Muğla temsilcisinin öncelikli olarak oyuncuyu kadroda tutmayı istediği, ifade edildi.

CELAL DUMANLI YENİ BİR REKOR PEŞİNDE

Süper Amatör Lig'den 1. Lig'e kadar her lig basamağında Bodrum FK'nın formasını giyen ve gol atan Celal Dumanlı, bir tek Süper Lig'de fileleri sarsamadı. Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de de ağları havalandırarak kırılması zor bir rekora imza atmak istiyor. Bu sezon 18 lig, 3 kupa maçında şans bulan 30 yaşındaki forvet, Morais ile sadece iki karşılaşmada 9 dakika şans buldu.