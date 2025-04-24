Kartal’dan Sousa’ya kanca

BEŞİKTAŞ'TA Mert Günok ilerleyen yaşı ve özellikle son haftalardaki performansı sebebiyle tartışma konusu oldu. Kartal'ın, yabancı bir kaleci konusunda çeşitli çalışmaları olduğu öğrenildi. Listedeki isimlerden biri de Bodrum FK forması giyen Diogo Sousa. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de 26 yaşındaki Portekizli eldiven için onay verdi. 26 yaşındaki Portekizli eldivenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bodrum bu sezon iyi bir performans sergileyemese de Sousa genel anlamda iyiydi.

Yeşil-beyazlıların, oyuncuyla sözleşme uzatması ardından, iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başlayabileceği öğrenildi. Oyuncunun da Kartal'a sıcak baktığı aktarıldı. 26 yaşındaki oyuncu, geçen hafta sonu deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında 11 kurtarış yaparak taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Portekizli eldivene şimdiden yurt içinden talipler gelmeye başlarken, Muğla temsilcisinin öncelikli olarak oyuncuyu kadroda tutmayı istediği ifade edildi.

PUŞCAŞ VE SEFERİ İLK 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray karşısında defansif bir 11 belirleyerek takımın 2 golcüsü George Puşcaş ve Taulant Seferi'yi yedek bekleten Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Samsunspor maçında yıldızlarına yeniden forma vermeye hazırlanıyor. Yine G.Saray maçında yedek bekleyen Cenk Şen ve Üzeyir Ergün'ü as takımda kullanacak Morais, sakatlığını atlatan Musah Mohammed'i ön liberoda değerlendirecek.