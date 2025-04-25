Bodrum FK’da parola 3 puan

SÜPER Lig'e tutunma mücadelesi veren Bodrum FK, yarın ağırlayacağı Samsun'a karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde yeniden düşme hattına gerileyen Bodrum FK, bu önemli sınava 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Bodrum FK'nın Portekizli hocası Jose Morais, "Lig devam ediyor, zorlu bir rekabet var. Önümüzdeki Samsunspor maçı bizim için diğer maçlardan çok farkı olmayan bir karşılaşma. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri. Bizim de amacımız taraftar desteğiyle bu müsabakada en iyi skoru almak. 'Maçı nasıl kazanabiliriz' diye düşünüyoruz. O açıdan elimizden gelenin en iyisini yapıp karşılaşmayı kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi. Yeşil-beyazlılar Karadeniz ekibine karşı ligin ilk yarısında rakibine 4-0'lık sonuçla mağlup olmuş ve bu sezonki en ağır yenilgisini almıştı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

İSTANBUL'DAKİ deprem sonrası geçmiş olsun dileğinde bulunan teknik direktör Jose Morais, "Tüm çocukların özelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye çok güzel bir ülke, şehirleri doğası ve yapıları değil çocuklarla bu şehirler güzelleşiyor. Bu dünyada her şey gelip geçici o yüzden sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız bir gün" dedi.