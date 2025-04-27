Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ve önceki akşam evinde Samsunspor'a yenilerek küme düşme potasından çıkamayan Bodrum FK'da isyan var. Yeşil-beyazlı yönetim, Samsun maçının hakemi Yasin Kol ve VAR heyetinin kararlarına tepki göstererek, "Futbolda kara gece" ifadesiyle isyan etti. Özellikle ikinci yarıda Puskas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü ile uzatmada Bodrum lehine verilen penaltının yine VAR tarafından yok sayılması yeşil-beyazlıları şoke etti. Bodrum FK Basın Sözcüsü Onur Talay, "Çok klişe bir laf var; futbolda kara gün, kara gece ama bu kapkara bir gün. Bundan daha kara bir gün ben görmedim. Bu kadar rezil bir yönetim, bu kadar kötü bir yönetime şahit olduğum bir günü hatırlamıyorum" diye konuştu.

'LİGDE KALACAĞIZ'

Talay sözlerini şöyle sürdürdü, "Bakıyoruz 8. dakikada verilen belki de dünya futbol tarihinde olmamış bir penaltıyı gördük. Kalecimizden seken top futbolcumuzun eline çarpıyor. Olmayan bir penaltıdan Samsunspor beraberliği yakalıyor. Adalet herkese lazım olacak. Kalan 4 haftamız var. Biz alnımızın akıyla o 4 maça da çıkacağız. Gereken maçlarımız neyse, rakiplerimiz kimse Sivas ise Sivas, Kayseri ise Kayseri. Deplasmanda bu maçların hepsini de kazanacağız ve bu ligde kalacağız. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. Asbaşkan Selahattin Polat, yöneticiler Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan da, Ozan Talay'a destek verdi.

"KAZANMAMIZI İSTEMEDİLER GİBİ"

BODRUM FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklamasında, "Üzgünüz, şunu söyleyebilirim, biraz bugün sanki kazanmamızı istemediler gibi. Burada hakem bile değildi belki başkası bizim kazanmamızı istemedi" dedi.

KULÜPTEN DÜDÜKLÜ PAYLAŞIM GELDİ

MAÇ sonunda hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından siyah boyanın aktığı düdüklü bir görselle birlikte açıklama yapıldı. Açıklamada, "Takımımızın oynadığı Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Müsabakada hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis'ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir" denildi.