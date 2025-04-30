Bodrum’un golcüleri sustu

TRENDYOL Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele ettiği sezonda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'nın golcü isimleri suskunluğa büründü. Yeşil-beyazlılar, kümede kalma adına son üç haftada çıktığı müsabakalarda aldığı sonuçlarla düşme hattına çakılırken, güvendiği isimlerden de katkı alamadı. Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından takımı Jose Morais'e teslim eden Muğla ekibi, Portekizli teknik adamla birlikte çıkışa geçmiş ve umutlanmıştı. Ancak son 3 maçta alınan 1 beraberlik ve 2 yenilginin yanı sıra Bodrum FK gol yollarında da etkisiz kaldı.

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Galatasaray'a 2-0, son olarak da Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılarda Puşcaş, bu maçlarda skor katkısı üretemedi. Takımın en golcü ismi olan Puşcaş'ın suskun kalması Bodrum FK'nın kümede kalma umutlarını da etkiledi. Teknik direktör Morais'in Romanyalı futbolcuyla özel görüşmeler yaptığı ve ligde çıkacakları kritik maçlar öncesinde oyuncusunu motive etmeye çalıştığı öğrenildi.