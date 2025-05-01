Bodrum FK’ya müjdeli haber

TRENDYOL Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçirecek olan Bodrum FK'ya, milli ara öncesi müjdeli haberler geldi. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlı kulüpte sakatlıklarla boğuşan önemli isimlerden gelen olumlu haberler, teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Son olarak taraftarı önünde karşılaştığı Samsunspor'a mağlup olarak sahadan puansız ayrılan Bodrum temsilcisinde, uzun süredir forma giyemeyen sol kanat Zdravko Dimitrov ve Haqi Osman ile stoper Celustka'nın tedavi süreçlerinin tamamlandığı ifade edildi. Üç oyuncunun da tamamen iyileştiği, antrenmanlara katılmaya başladığı ve herhangi bir sorun yaşamamaları halinde gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında sahada olabilecekleri belirtildi.

KARARI MORAIS VERECEK

Teknik direktör Jose Morais'in de bu oyuncuların performansını yakından takip ettiği ve fiziksel olarak hazır olmaları halinde Sivas karşısında forma şansı verebileceği kaydedildi. Celustka bu sene 26 karşılaşmada forma giyerken, Haqi, 11 maçta Dimitrov ise 31 maçta görev yaptı.

GÖKDENİZ LİGDE HİÇ GOL KATKISI VEREMEDİ

YEŞİL-BEYAZLILARDA Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon ligde hiç gol katkısı veremedi. Bodrum FK formasıyla ligde 15'i ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, skor katkısı veremedi. 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan büyük beklentilerle kadroya katılan Gökdeniz Bayrakdar, bir türlü beklenen çıkışı sahaya yansıtamadı. Muğla temsilcisinin forveti, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tam aksi bir görüntü çizerken, 5 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.