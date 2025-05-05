Bodrum’un gönlüne göre oldu

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçen Bodrum FK, kümede kalma yarışı verdiği takımlardan gelen haberlerle morallendi. Tehlike hattında yeşil-beyazlıların rakibi olan Sivasspor, Galatasaray'a mağlup olurken rakibiyle olan puan eşitliğini korudu.

İki takım da haftayı 34 puanda kapattı. Alanyaspor ise evinde Kayserispor ile berabere kaldı ve haftayı 35 puanda tamamladı. Yeşilbeyazlıların, kurtuluş hattında olan Alanyaspor ile arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

KRİTİK KARŞILAŞMALAR VAR

11 Mayıs'ta deplasmanda Sivasspor'da final gibi bir maça çıkacak Ege temsilcisi, bay geçtiği haftada fiziksel ve taktiksel eksiklerini kapatarak 3 puana uzanmak ve ligde kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Jose Morais'in takımı ardından kalan 3 karşılaşmada Trabzonspor, Kayserispor ve Beşiktaş ile karşılaşacak.