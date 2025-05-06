Bodrum FK kaderini çizecek

Trendyol Süper Lig'de 34. haftayı bay takım olarak geçen 34 puanla düşme hattındaki Bodrum FK kader haftalarına giriyor. Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kaybeden Bodrum FK, bu hafta ise adeta kader maçlarından birine çıkacak. Ege ekibi, 11 Mayıs Pazar günü en önemli rakibi Sivasspor'a konuk olacak. Sivas deplasmanında mutlak galibiyeti hedefleyen Bodrum FK, Trabzonspor, Kayserispor (D) ve Beşiktaş maçlarıyla sezona nokta koyup Süper Lig'deki ilk yılında kurtuluşunu ilan etmeye çalışacak. Yeşilbeyazlı takımın teknik direktörü Jose Morais, oyuncularla bire bir görüşerek ligde kalma yolundaki kritik Sivasspor karşılaşmasında oyuncuları motive ediyor.

MANAJ'A ÖZEL ÖNLEM

Bu sezon attığı 12 golle Sivasspor'un en büyük yıldızı olan Rej Manaj'a özel önlem alacak Ege ekibi, Manaj'ın vatandaşları Arlind Ajeti ve Taulant Seferi'den tüyo alacak. Uzun yıllar Arnavutluk Milli Takımı'nda beraber oynayan Manaj'ı yakından tanıyan iki isim, yıldız forvetin artı ve eksi özelliklerini Morais ve teknik heyeti ile paylaşıyor. Zorlu karşılaşmada cezalı olan Ajeti yerine savunmada sakatlığnıı atlatantecrübeli kaptan Celustka'nın oynaması bekleniyor.

HASRET BİTİRECEK

Jose Morais yönetiminde üst üste galibiyetlerle toparlanan Bodrum, onadığı son 3 maçtır galibiyete hasret. Galatasaray'a ve Samsun'a yenilip Antalya ile berabere kalan Ege ekibi, bu şanssızlığını zorlu Sivasspor maçında kırmayı hedefliyor.

SİVASSPOR'A ŞANSI TUTUYOR

YEŞIL-BEYAZLILARIN, pazar günü kümede kalma yolundaki kritik 90 dakikada karşı karşıya geleceği Sivasspor'a karşı şansı tutuyor. Bu zamana kadar Ege ekibi, İç Anadolu temsilcisi karşısında oynadığı 3 müsabakadan da galip geldi. İki ekip ilk olarak 31 Ekim 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. O dönem 2. Lig'de yer alan Bodrum temsilcisi, müsabakayı 2-1 kazanıp tur atlayan taraf olmuştu. Ardından bu sezon Süper Lig'in ilk maçında kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesini Seferi ve Dimitrov'un golleriyle kazanan Bodrum FK olmuştu. Taraflar bu sezon yine Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi ve Muğla temsilcisi, Brazao'nun tek golüyle 1-0 kazanarak gruptan çıkmış, Sivas ise elenmişti.