Bodrum FK’nın iki farklı yüzü

TARİHİNDE ilk kez mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de tutunmak için yoğun çaba sarfeden Sipay Bodrum FK, geride kalan haftalarda iki zıt istatistik çizmiş durumda. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 35 haftada, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra ligin en az gol yiyen takımı olarak göze çarpıyor. Yeşil-beyazlılar, kalesinde gördüğü 37 golle savunmada, İstanbul takımlarının ardından Anadolu'nun lideri olarak göze çarptı. Muğla ekibi defansta parmakla gösterilen bir takım olmasına rağmen, aynı performansı hücumda gösteremedi.

24 GOL ATABİLDİLER

Muğla ekibi, Süper Lig'deki 19 takım içinde rakip fileleri en az havalandıran takım olmaktan kurtulamadı. Jose Morais'in öğrencileri 32 maçta yalnızca 24 defa ağları sarsabildi. Haftalar önce Süper Lig'e veda etmeyi garantileyen Adana Demirspor 28, Hatayspor'un ise 35 gol attığı düşünülünce, yeşilbeyazlıların skor anlamındaki suskunluğu bir kez daha göze çarptı.

Bodrum temsilcisinde, Puşcaş attığı 8 golle skor yükünü tek başına çekmeye çalışırken, Gökdeniz Bayrakdar, Jonathan Okita, Haqi Osman, Celal Dumanlı gibi forvetlerin ağları havalandırmamış olması Morais'in planlarını bozdu. Ege ekibi, kalan 4 maçta savunmadaki istikrarını koruyup, hücumda da daha üretken olarak, kümede kalacak puanları hanesine yazdırmayı hedefliyor.