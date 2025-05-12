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Bodrum FK pes etmedi

Küme düşmeme savaşındaki Ege ekibi, Sivas’tan puanla dönmeyi başardı. Stres dozu yüksek olan karşılaşmada iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. Kalesini gole kapatan yeşil-beyazlılar, puana razı oldu ve kümede kalma umutlarını korudu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK pes etmedi

TRENDYOL Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, 35. haftada direkt rakibi Sivasspor'a konuk oldu. 7. dakikada Bardhi sağ kanattan ortaladı, Puşcaş'ın vuruşu direğin yanından auta gitti. 9'da Rodrigues'in kullandığı köşe vuruşunda Tolga'nın kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı. 34'te Fredy'nin uzaktan sert şutunda defansa çarpan top az farkla kornere gitti. İlk yarı 0-0 bitti.

POZİSYONLAR KAÇTI

İkinci yarıda kontrollü oyununu sürdüren iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 48'de Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Camara'nın vuruşu üstten auta gitti. 78'de Koita'nın sağdan sert ortasında kaleci Sousa topa sahip olarak tehlikeyi önledi. 83'te Radakovic'in uzaktan sert şutunu kaleci Sousa iki hamlede kontrol etti. 89'da Emrah'ın pasında Koita topa hareketlendi ancak kaleci Sousa tehlikeyi sezerek çıkıp topa hakim oldu. 90'da savunmanın geri pasında Okita araya girdi ancak topun hakimi olamayınca kaleci Ali Şaşal tehlikeyi önledi. 90+2'de soldan hareketlenen Simic'in şutunu savunmada Ali Aytemur önledi. 90+4'te Pedro Brazao'nun şutu az farkla auta gitti. Maç golsüz sona erdi.

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