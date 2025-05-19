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Bodrum FK fırsat tepti

Yeşil-beyazlılar, evinde öne geçtiği maçta Trabzonspor ile berabere kaldı. Muğla temsilcisi, rakibi Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada bir puana razı oldu. Bodrum'un golünü 12. dakikada Taylan atarken, Trabzon 76'da Cham ile yanıt verdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum FK fırsat tepti

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, sahasında Trabzonspor ile yenişemedi. Yeşilbeyazlılar, Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada fırsat tepti. 12. dakikada, ev sahibi takımda Bardhi baskıyla topu kaptı, ortadan taşıyıp ceza sahasına koşan Taylan'a pasını verdi. Taylan düzgün bir kontrolle penaltı noktasına yaklaştı, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0. 29'da, Bodrum FK'dan Ahmet'in pasında Bardhi ceza alanında iki kez şutladı, ilkini Taha çıkardı, ikincisi direkten döndü. Dönen topa Üzeyir vurdu, top auta gitti.

CHAM SKORU BELİRLEDİ

73'te Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'da penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 90+7'de Brazao, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem penaltıyı iptal etti. Maç 1-1 bitti.

MORAİS'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

BODRUM FK Teknik Direktörü Jose Morais, ligde son oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Musah Mohammed ve George Puşcaş'ı yanında oturturken, bu isimlerin yerine Arlind Ajeti ile Gökdeniz Bayrakdar'ı oynattı.

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