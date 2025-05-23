Bodrum’un kulağı Konya’da olacak

TRENDYOL Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK cumartesi günü Kayserispor deplasmanında galibiyet kovalarken, bir yandan da aklı direkt rakibi Alanyaspor'un Konyaspor karşısında alacağı sonuçta olacak. Konyaspor Alanya'yı yener, Bodrum da Kayseri'de kazanırsa ligin bitimine 1 hafta kala 2'li averajda üstün olduğu için Bodrum ateş hattından çıkacak. Öte yandan TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda aranan mali kriterler ile sportif, hukuki, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterler yönünden yaptığı incelemelere istinaden, Sipay Bodrum FK 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

PFDK'YA SEVKEDİLDİ

BU arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan maçlara ilişkin sevkleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yayımlanan kararlar arasında Bodrum FK da yer aldı. Kulüp, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disipline sevk edildi.