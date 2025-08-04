Bodrum’da Sousa kalıyor

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Diogo Sousa, gelen transfer tekliflerine rağmen takımda kalma kararı aldı. 26 yaşındaki deneyimli eldiven, 2025-2026 sezonunda Bodrum FK kalesini korumaya devam edecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Sousa'ya, özellikle eski kulübü Antalyaspor'dan ciddi bir teklif geldiği biliniyordu. Ayrıca, 1. Lig'den bazı kulüplerin ve Avrupa'dan birkaç takımın da Sousa'yı takip ettiği konuşuluyordu. Ancak, Bodrum FK yönetimi ve teknik direktör Burhan Eşer'in takımda kalması yönünde ısrarcı olduğu ve oyuncunun da kesin kararını verdiği öğrenildi.

KADROSUNU KORUDU

Muğla temsilcisinin 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesi, Portekizli file bekçisinin geleceği hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak, oyuncunun takıma olan bağlılığı ve Bodrum FK'nın yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde koruması, Sousa'nın kalma kararında etkili oldu. Taraftarlar, özellikle sosyal medyada, Sousa'nın kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Öte yandan yeşil-beyazlıların genç forveti Batuhan Seçkin Fırıncı, Beykoz Anadolu Spor ile anlaşmaya vardı