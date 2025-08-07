‘Hedefimiz Süper Lig’

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma gecesinda teknik heyet, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusunun ön plana çıktığı gecede Kulüp Başkanı Aşkın Demir, camia ve kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Kulübün Süper Lig hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezona göre büyük bir fark yok. Hala aynı birlik ve beraberlik içindeyiz. Bu takım ruhuyla Süper Lig hedefimizden sapmadık, sapmayacağız" dedi.

Tesisleşmenin önemine de değinen Demir, "Bu yıl tesisleşmeye ağırlık vererek geleceğe yatırım yapacağız. Kısa vadeli değil, 3 ila 5 yılı kapsayan uzun vadeli hedeflerimiz var. Yeni yönetimimizle bu vizyonu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Kadromuzdan 5 yabancı futbolcuyu çıkarmamız gerekiyor. Şu ana kadar 2 oyuncuyla yollarımızı ayırdık, 3 oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Kadroya 2 genç yetenek kattık. Geçen sezonki kadromuza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.