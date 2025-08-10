Bodrum FK’nin konuğu Pendik

Geçen sezon Süper Lig'e tutunamayan Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'deki sezonun ilk maçında bugün evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.30'da start alacak 90 dakikada hakem Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Bilet fiyatları VIP tribün 3 bin, maraton bin, kale arkaları 750, misafir tribün 975 TL olarak açıklandı. Teknik direktörlük görevine takımın eski oyuncusu ve antrenörü de olan Burhan Eşer'i getiren Bodrum temsilcisi, Süper Lig kadrosundan birçok oyuncuyu kaybetmesine rağmen sezon öncesi 2 takviye yaptı.

TAKIMDAN AYRILAN ÇOK, GELEN AZ

Şimdiye kadar Üzeyir, Erkan, Süleyman, Bardhi, Gökhan, Celustka, Haqi Osman, Halil İbrahim, Eray, Ali Eren Herelle gibi isimlerin ayrıldığı yeşil-beyazlılar yalnız Ayvalıkgücü'nden genç golcü Ali Habeşoğlu ve Elazığspor'dan Berşan Yavuzay'ı aldı. Daha önce 2'nci Lig'de de rakip olan Bodrum FK ve Pendikspor, son olarak 2022-2023 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off finalinde karşılaşmıştı. 8 Haziran 2023'te Akhisar Stadı'nda oynanan finali 2-1 kazanan Pendikspor adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Lige çıktığı yıl küme düşen Pendikspor ve sonraki yıl Süper Lig'e yükselmesine rağmen ligde tutunamayan Bodrumspor'un yolları yine 1'inci Lig'de kesişti. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.