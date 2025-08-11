Bodrum FK direnemedi

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Bodrum FK sahasında konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. 22. dakikada Clarke- Harris'in ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Sousa sağına gelen topu güçlükle kornere çeldi. 29. dakikada Wilks'in ortasında Clarke-Harris'in kafa vuruşunda Sousa geçit vermedi. 32. dakikada Brazao'ya ceza sahası içinde yapılan harekete hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR incelemesi sonrası penaltı iptal edildi. 36. dakikada sağ kanatta kaleci Utku Fredy'nin şutunu sektirirken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ali takımını öne geçirdi: 1-0. 44. dakikada Sequeira'nın ortasında topu istediği gibi uzaklaştıramayan Sousa'dan seken topu önünde bulan Wilks skora denge getirdi: 1-1. 71. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Brazao'nun şutunda top az farkla auta gitti. 90+2'de Fredy'nin ceza sahası dışından şutunu Utku kornere çeldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Bodrum FK sahadan 1 puanla ayrıldı.