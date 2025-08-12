Bodrum umutlu

TRENDYOL 1. Lig'in ilk haftasında Ege temsilcilerinden Bodrum FK, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, umutlu açıklamalarda bulundu. Maçın zorlu geçtiğini belirten Eşer, "Ligin ilk maçı her zaman zor olur. Hava sıcaklığı da etkiledi ama bahane değil. Bodrum sıcağında zeminin bu şekilde olması nedeniyle buradaki insanların emeğine saygı göstermemiz gerekiyor. Çimlerin uzunluğu ve kısalığı ölçülüyor. Sahamızın zeminine laf söylemeye gerek yok. Bunu daha önce de yapanlar oldu. Zeminin durumu çok iyiydi. Tempo ve mücadele olarak iki takım da iyi oynadı. Son 20 dakika değişikliklerden sonra tempomuz biraz düştü ancak genel anlamda maçın hakimi bizdik" ifadelerini kullandı.

'BİZ DOĞRU YOLDAYIZ. IYI ÇALIŞIYORUZ'

Bodrum FK oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Genç teknik adam, "Lig uzun maraton, sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz. Girdiğimiz 4-5 pozisyonu değerlendiremedik. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız ve daha güzel sonuçlarla karşınızda olacağız. Bodrum sıcağında zeminin bu şekilde olması, buradaki insanların emeğine saygı göstermemiz gerekiyor. Çimlerin uzunluğu ve kısalığı ölçülüyor. Sahamızın zeminine laf söylemeye gerek yok. Bunu daha önce de yapanlar oldu. Zeminin durumu çok iyi" açıklamasını yaptı.

ALİ HABEŞOĞLU GOLLE BAŞLADI

Bodrum FK'nın bu sezon bir başka Ege ekibi Ayvalıkgücü Bld'den kadrosuna kattığı Ali Habeşoğlu ilk maçında golle tanıştı. Maçın 36. dakikasında Fredy'nin şutunda kaleciden dönen topla ceza sahası içinde buluşan Ali'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Böylece 21 yaşındaki forvet, ilk resmi maçında ağları sarsmayı başardı.