Gökdeniz’e kanca

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı vereceğini ilk haftalarda aldığı sonuçlarla gösteren Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar hareketliliği yaşanıyor. Süper Lig'in köklü kulüplerinden Trabzonspor'un, yeni sezonda yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Bodrum FK'nın genç yeteneği Gökdeniz ile ilgilendiği iddia edildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için nabız yoklayan Karadeniz ekibi, Gökdeniz'in hızı, dripling yeteneği ve gol katkısıyla takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Kulübe yakın kaynaklar, görüşmelerin başladığını ve bonservis bedelinin 1-2 milyon Euro civarında şekillenebileceğini belirtiyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Gökdeniz Bayrakdar, futbol kariyerine Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı. 23 Kasım 2001 doğumlu genç yıldız, sokak futbolundan altyapıya geçiş yaparak 9 yaşında Kocaelispor'a katıldı. 2020 yazında Süper Lig'e Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor'da ilk maçında Beşiktaş'a gol atarak patlama yaptı. 2020-2023 arası Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 50'den fazla maçta 10 gol ve asist katkısı sağladı, özellikle hızlı kontralarda ve birebirlerde etkili oldu. 2023 Ocak'ta Bodrum FK'ya satın alma opsiyonlu kiralık gitti, opsiyon kullanıldı ve kalıcı oldu. Bodrum'un Süper Lig'e yükselişinde kilit rol oynadı; 2023-2025 arası 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde toplam 30 gol ve 20 asistlik istatistiklere ulaşan Gökdeniz'in kariyeri ile ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde belli olacak.