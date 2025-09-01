Bodrum FK doludizgin

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Serikspor'u 4-2 yendi. 8'de ceza sahasında Batuhan'ın Brazao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 12'de Fredy topu ve kaleci İbrahim'i ayrı köşelere gönderdi: 0-1. 19'da VAR uyarısı sonrası hakem kaleci İbrahim'in Ali Habeşoğlu'na müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi. 25'te Fredy topu bir kez daha ağlara gönderdi: 0-2. 57'de Seferi topu ağlara gönderdi: 0-3. 62'de Ali Aytemur topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Silva farkı 2'ye indirdi: 1-3. 68'de Dimitrov takımının 4. golünü attı: 1-4. 72'de Erhan farkı tekrar ikiye indirdi: 2-4. Bodrum FK sahadan galibiyetle ayrıldı.