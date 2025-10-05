Bodrum evinde Hatay önünde

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta Ege derbisinde Manisa FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü, 9'uncu hafta maçında bugün evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bodrum ekibi, karşılaşmada elde edilecek bilet gelirinin tamamını İsrail'in saldırılarıyla insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıklayıp, tüm dünyanın gözünün çevrildiği Filistin'e duyarsız kalmadı.

TEK PAROLA GALİBİYET

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, 3 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor karşısında iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen hafta liderliği aldık, 17 puan topladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde zirvede yer almak. Kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.